Община Созопол представи отчет за свършеното през 2025 г., предаде репортер наЦифрите показват, че общинският дълг е намален до 13.85 млн. лв. в сравнение с 27.3 млн. лв. през 2019 г.По отношение на инфраструктурата се отчетени завършени проекти в Присад, Зидарово, Вършило, Равна гора и Равадиново. Приключени са още ключови реконструкции и ремонти на училища, паркове и други общински обекти. Изтъкнати са още извършените рехабилитация на улична мрежа, полагането на нови тротоари, канализация и водопроводни трасета.За периода ноември 2024-ноември 2025 г. в Созопол са реализирани 866 723 нощувки, което е ръст с 5.3%. Отчетени са повече туристи от Германия, Полша, Румъния и Чехия.Според данните, в момента Община Созопол осигурява грижа за 343 души чрез Домашния социален патронаж. 75 човека пък разчитат на асистентска подкрепа. Над 160 жители на общината са получили финансова подкрепа за раждане на деца или лечение.Според местната администарция Община Созопол в момента работи и по успешното реализиране на редица проекти като ремонт на Летния театър, модернизация на пристанищата в Созопол и Черноморец, енергийни мерки в общинските сгради, резидентна грижа за хора с увреждания в Атия, нов модел за интегрирана здравна грижа за деца, разширяване на лесопарк "Св. Марина“, изграждане на фотоволтаични системи в социални услуги и други.През 2025 г. Созопол бе титулуван като Европейски град на спорта 2025 и реализира повече от 20 големи спортни събития. Активните спортни клубове са 14, а отличените с медали спортисти през последните 12 месеца са над 24.