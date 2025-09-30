Новини
От ВиК Бургас се похвалиха
Автор: Екип Burgas24.bg 11:13Коментари (0)426
©
На символична церемония днес в Бургас бяха въведени в експлоатация два от най-мащабните инфраструктурни обекта по "Интегриран воден проект за област Бургас - Фаза 2“. Става дума за реконструкцията на ВиК мрежата в източната и западната част на града - "Бургас - Изток“ и "Бургас - Запад“, които осигуряват по-качествено и надеждно водоснабдяване за десетки хиляди жители.

Проектът цели постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води в тринадесет агломерации с над 10 000 еквивалент жители -  Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец, обслужвани от "Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД гр. Бургас. Това ясно показва, че проектът е насочен към цялата област Бургас, а във Фаза 2 се работи и ще се реализират обекти и в останалите общини.

Обект "Бургас – Изток“ обхваща кварталите Изгрев, Зорница, Централна градска част, Акации и Победа. Строителните дейности започнаха през юни 2022 г., а през август 2024 г. той бе въведен в експлоатация с разрешение за ползване, издадено от ДНСК. Изпълнител е Консорциум "ПОБЕДА“. В рамките на проекта са реконструирани 12,6 км от съществуващата водопроводна мрежа и изградени още 1,9 км нови съоръжения. Освен това е обновена и 1,3 км канализационна мрежа.

Обект "Бургас – Запад“ включва кварталите Долно Езерово и Лозово, Северната промишлена зона и ж.к. Славейков. Строителството започна също през юни 2022 г. и приключи през юли 2025 г., когато бе издадено разрешение за ползване от ДНСК. Изпълнител на строително-монтажните дейности е ДЗЗД "Алфа-Вод-Про 2020“. Там са реконструирани 12,7 км водопроводна мрежа, обновени са 3,7 км канализация и са изградени още 14,3 км нови канализационни съоръжения.

Общо над 141 676 жители и гости на Бургас вече се възползват от по-качествена питейна вода, по-малко загуби във водопреносната система и по-добри хигиенно-здравни условия. Благодарение на новата канализационна инфраструктура над 142 076 еквивалент жители ще бъдат обслужвани при пълно съответствие с европейските изисквания за пречистване и заустване на градски отпадъчни води.

На церемонията присъстваха представители на държавната и местната власт, ръководството на ВиК-Бургас, изпълнителите на обектите, както и граждани, които първи ще усетят ползите от новата инфраструктура.

Двата обекта са продължение на мащабните инвестиции по Фаза 1 на "Интегриран воден проект за област Бургас“, приключила в края на 2023 г. Тогава бяха реализирани реконструкция на главния водопровод за кв. Сарафово, реконструкция и изграждане на ВиК мрежата на кв. Меден рудник, както и разширение на ПСОВ Меден Рудник. Финансовата подкрепа от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд бе значителна - 59 225 342,68 лева от общо 101 709 191,43 лева. Строителството продължава и във Фаза 2, финансирана по Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз, като ЕС осигурява 238 433 317,76 лева от общо 412 227 430,73 лева.

Жителите на Бургас вече могат да разчитат на модерна, надеждна и устойчива водна инфраструктура, която осигурява по-добро качество на живот и опазва околната среда.








Статистика: