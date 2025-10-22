От ВиК - Бургас предупреждават за нови спирания на водата, показа проверка наДнес от 09:00 до 14:00 ч. услугата ще бъде ограничена във високите зони на всички високи блокове, които са в комплексите "Изгрев“, "Лазур“ и "Зорница“.От дружеството предупреждават абонатите и за планирани спирания на водата за утре, 23 октомври.От 8:30 до 16:00 ч. ще бъде ограничено водоподаването на няколко места в Централна градска част и кв."Възраждане“ в Бургас.Ще бъдат засегнали улица "Г. С. Раковски" - в участъка между ул."Цар Калоян" и бул."Мария Луиза". Също улица "Васил Левски" - в района между ул."Цар Калоян" и бул."Мария Луиза". Улица "Княз Борис" - в участъка между ул."Цар Калоян" и бул."Мария Луиза", както и улица "Дебелт" - между ул."Г. С. Раковски" и ул."Васил Левски".