Днес и на 18.12.2025 /четвъртък/ от 9:00 до 16 ч. ще бъде спряно водоподаването по ул. "Оборище " между ул."Хан Аспарух" и ул." Св.св.Кирил и Методий" в Бургас, показа проверка наПричината е извършване на строително - монтажни работи.Екипите на ВиК дружеството в града се борят с още няколко аварии. Вода няма в района на ул. "Любен Каравелов" в ж.к. "Възраждане", както и на ул. "Индустриална" 2. Нарушение във водоподаването има и на ул. "Химик" в кв. "Долно Езерово".До 17:00 ч. без вода са каменовските села Винарско и Русокастро, а до отстраняване на авария има проблеми с услугата и в югоизточната част на Българово.Поради полагане на нов водопровод е спряна водата и на карнобатските улици "П. Комуна" и "24-ти януари" до приключване на ремонтните дейности.