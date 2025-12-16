От ВиК с предупреждение към бургазлии
Причината е извършване на строително - монтажни работи.
Екипите на ВиК дружеството в града се борят с още няколко аварии. Вода няма в района на ул. "Любен Каравелов" в ж.к. "Възраждане", както и на ул. "Индустриална" 2. Нарушение във водоподаването има и на ул. "Химик" в кв. "Долно Езерово".
До 17:00 ч. без вода са каменовските села Винарско и Русокастро, а до отстраняване на авария има проблеми с услугата и в югоизточната част на Българово.
Поради полагане на нов водопровод е спряна водата и на карнобатските улици "П. Комуна" и "24-ти януари" до приключване на ремонтните дейности.
