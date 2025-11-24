Части от централната градска част на Бургас ще бъдат без вода утре, 25 ноември (вторник), показа проверка наОт 08:00 до 17:00 ч. ще бъде спряна водата в района на:-ул. "Дебелт" от ул. "Цар Самуил" до ул. "Любен Каравелов"-ул. "Македония" от ул. "Цар Калоян" до бул. "Княгиня Мария Луиза"-ул. "Пробуда" от ул. "Дебелт" до ул. "Цар Калоян".-ул. "Цар Самуил" от ул. "Дебелт" до ул. "Цар Калоян".Причината е извършване на строително-монтажни дейности.Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.