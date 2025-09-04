Новини
От днес Бургас отново е столица на рибата, виното и доброто настроение
Автор: Екип Burgas24.bg 09:52Коментари (0)157
©
От днес до 8 септември 2025 г. Бургас отново ви кани на Фестивала на рибата и виното – този път цели пет дни! Кулинарни изкушения, подбрани напитки и незабравими преживявания с вход свободен ви очакват в Морската градина до Експо център "Флора“.

Над 200 артисти, забавления за малки и големи и вълнуващи концерти ще съберат бургазлии и гости на града пред сцената на фестивала! Освен пъстрата програма, в рамките на фестивала за поредна година ще се проведе оспорваното състезание за "Най-добра рибена чорба“, в което могат да участват всички, които познават тайните на рибните изкушения!

04.09 – четвъртък: Откриване, музика и футбол

Фестивалът на рибата и виното започва на 4 септември 2025 със специална културна програма, която ще открият в 17:30 часа местни фолклорни групи като "Златни кестени“ и "Маринкювска росна китка“. Вечерта ще продължи с концерт на група BGZ и Оркестър "Карандила“, които няма да оставят никого пред сцената безучастен.

А за феновете на футбола организаторите са осигурили изключителната възможност да гледат на живо квалификационния мач за Световно първенство 2026 между България и Испания.

05.09 – петък: Вино, танци и средиземноморски ритми

В петък програмата започва с вино дегустации и игри с публиката – "In Vino Veritas“. След това ще се насладим на танци с "Калиопе денс“ и изпълнения на вокалната група "Морски песъчинки“. Един от акцентите на вечерта ще бъде концертът на гръцкия артист Sakis Verros и неговия бенд, който ще вдигне настроението на всички присъстващи.

06.09 – събота: Детски забавления и кулинарни демонстрации

Съботният ден ще предложи разнообразие от семейни забавления, куклен театър, магично шоу и детски състезания. Програмата ще продължи с концерти на местни и гостуващи самодейни състави и специална кулинарна демонстрация на Златина Люис. А вечерта сцената ще бъде отредена на група "Горещ пясък“ и неотразимата Мими Иванова.

07.09 – неделя: Конкурси и винена дегустация

Неделната програма на Фестивала на рибата и виното е изпълнена с кулинарни състезания и вино дегустации. Основен акцент е традиционният Конкурс за най-добра рибена чорба, в който кулинарни майстори ще се изправят в състезание за най-вкусната чорба. Тайните на рибената чорба ще разкрият в специална кулинарна демонстрация д-р Марианна Александрова – победител в MasterChef 2023 г., преподавател в Колежа по туризъм – Варна и ИУ – Варна и Шеф Калоян Колев – носител на титлата "Най-добър майстор на паеля в България за 2025 г.“, преподавател в Кулинарния институт – Варна към ВУМ и автор на кулинарна книга.

Вечерта ще завърши с концерти на Da Seed и купонджиите от Обратен ефект.

08.09 – понеделник: Празничен ден за цялото семейство

Последният фестивален ден ще предложи занимания за най-малките, детско и сапунено шоу и морска викторина. Изпълнения на танцови формации ще обогати пъстрата програма, а фестивалът ще приключи с впечатляващо огнено шоу, концерт на група Déjà vu и фолклорният спектакъл на ДесиСлава "България в душата ми“.

Фестивалът на рибата и виното е празник на културата, традициите и кулинарията. Вкусни морски деликатеси, изискани вина и невероятна атмосфера привличат туристите в Бургас и през септември!

Входът е свободен!

Очакваме ви от 4 до 8 септември 2025 в Бургас до Експо център "Флора“.








