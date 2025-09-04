ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|От днес Бургас отново е столица на рибата, виното и доброто настроение
Над 200 артисти, забавления за малки и големи и вълнуващи концерти ще съберат бургазлии и гости на града пред сцената на фестивала! Освен пъстрата програма, в рамките на фестивала за поредна година ще се проведе оспорваното състезание за "Най-добра рибена чорба“, в което могат да участват всички, които познават тайните на рибните изкушения!
04.09 – четвъртък: Откриване, музика и футбол
Фестивалът на рибата и виното започва на 4 септември 2025 със специална културна програма, която ще открият в 17:30 часа местни фолклорни групи като "Златни кестени“ и "Маринкювска росна китка“. Вечерта ще продължи с концерт на група BGZ и Оркестър "Карандила“, които няма да оставят никого пред сцената безучастен.
А за феновете на футбола организаторите са осигурили изключителната възможност да гледат на живо квалификационния мач за Световно първенство 2026 между България и Испания.
05.09 – петък: Вино, танци и средиземноморски ритми
В петък програмата започва с вино дегустации и игри с публиката – "In Vino Veritas“. След това ще се насладим на танци с "Калиопе денс“ и изпълнения на вокалната група "Морски песъчинки“. Един от акцентите на вечерта ще бъде концертът на гръцкия артист Sakis Verros и неговия бенд, който ще вдигне настроението на всички присъстващи.
06.09 – събота: Детски забавления и кулинарни демонстрации
Съботният ден ще предложи разнообразие от семейни забавления, куклен театър, магично шоу и детски състезания. Програмата ще продължи с концерти на местни и гостуващи самодейни състави и специална кулинарна демонстрация на Златина Люис. А вечерта сцената ще бъде отредена на група "Горещ пясък“ и неотразимата Мими Иванова.
07.09 – неделя: Конкурси и винена дегустация
Неделната програма на Фестивала на рибата и виното е изпълнена с кулинарни състезания и вино дегустации. Основен акцент е традиционният Конкурс за най-добра рибена чорба, в който кулинарни майстори ще се изправят в състезание за най-вкусната чорба. Тайните на рибената чорба ще разкрият в специална кулинарна демонстрация д-р Марианна Александрова – победител в MasterChef 2023 г., преподавател в Колежа по туризъм – Варна и ИУ – Варна и Шеф Калоян Колев – носител на титлата "Най-добър майстор на паеля в България за 2025 г.“, преподавател в Кулинарния институт – Варна към ВУМ и автор на кулинарна книга.
Вечерта ще завърши с концерти на Da Seed и купонджиите от Обратен ефект.
08.09 – понеделник: Празничен ден за цялото семейство
Последният фестивален ден ще предложи занимания за най-малките, детско и сапунено шоу и морска викторина. Изпълнения на танцови формации ще обогати пъстрата програма, а фестивалът ще приключи с впечатляващо огнено шоу, концерт на група Déjà vu и фолклорният спектакъл на ДесиСлава "България в душата ми“.
Фестивалът на рибата и виното е празник на културата, традициите и кулинарията. Вкусни морски деликатеси, изискани вина и невероятна атмосфера привличат туристите в Бургас и през септември!
Входът е свободен!
Очакваме ви от 4 до 8 септември 2025 в Бургас до Експо център "Флора“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Бургас се готви за грандиозно начало на Фестивала на комедията и ...
15:23 / 03.09.2025
Поредната полицейска операция в Бургас!
15:12 / 03.09.2025
Промени в движението заради "Бургас Рън"
13:15 / 03.09.2025
Верижно меле на оживено кръстовище в Бургас
12:06 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета