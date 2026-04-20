От днес (20 април) "Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД започва въздушни дезинсекционни обработки срещу ларви на комари на територията на Бургаските езера със земеделски дрон.
Опитът от минали години показва, че дронът е изключително ефективен вариант за извършване на такъв вид обработки над биотопните бургаски зони, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.
