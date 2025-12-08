От днес: Валидираме пътуването си в "Бургасбус" с банкова карта
Всички превозни средства, обслужващи градската транспортна схема в Бургас, са оборудвани с четци, които валидират пътуването, ако към тях пътникът приближи своята безконтактна банкова карта по същия начин, както се валидират досега чрез пластик картите, издавани от "Бургасбус" ЕООД или QR код, генериран на екрана на смарт телефон. Пътникът може да ползва и друго умно устройство – телефон или часовник. Четците са разположени във валидаторите срещу втора врата на автобуса.
Валидирането с банкови карти е аналог на еднократния билет, който всеки пътник може да закупи на борда на автобуса. Цената на едно пътуване, платено с банкова карта, е 1,50 лв. / 0,77 EUR. Валидирането на пътуването на гражданина е автоматично, в момента на покупката. Проверката на редовността на пътника се извършва с нововъведени контролни устройства на кондуктори и проверители. Системата за валидиране на пътници с банкови карти отговаря напълно на изискванията за защита на данните на притежателите им.
След 01.01.2026 г. цената на едно пътуване с банкова карта ще бъде 0,80 EUR / 1,56 лв.
