От днес, 1 март учениците, студентите и докторантите в редовна форма на обучение в Бургас ще пътуват неограничено в градския транспорт срещу символичната цена от 1 евро на месец.Мярката е въведена по инициатива на кмета Димитър Николов и е подкрепена от Общинския съвет. Предварителната продажба на новите абонаментни пакети започна още в края на февруари.Право да се възползват от преференциалната цена имат ученици, студенти и докторанти редовно обучение в училищата и университетите на града. Изискване е те да имат постоянен или настоящ адрес на територията на общината.От местната администрация посочват, че основната цел на инициативата е да насърчи младите хора към по-активно участие в образователния и обществения живот на Бургас, както и да улесни достъпа им до различни културни и социални събития в града.