От днес въвеждат временна организация на движението на тази улица в Бургас
05:00
Община Бургас съобщи, че заради продължаващия ВиК ремонт от 10:00 часа на днес за месец се въвежда временна организация на движението по ул. "Дебелт“. Ще бъде затворен за движение на превозни средства участъкът от ул. "Княз Борис I“ до ул. "Георги С. Раковски“, включително и кръстовището между ул. "Дебелт“ ул. "Княз Борис I“.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.








