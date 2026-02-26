От днес започва предварителната продажба на новите пакети за пътуване в градския транспорт на ученици, студенти и докторанти редовно обучение в училищата и университетите на гр. Бургас.Мярката да пътуват неограничено месечно за 1 евро беше въведена по инициатива на кмета Димитър Николов и подкрепена единодушно от общинския съвет.Нейната цел е да насърчи младите хора да бъдат по-активни в образователния и обществения живот на града и да улесни свободното им включване в различни социални, спортни и културни събития."Продължаваме да инвестираме целенасочено в младите хора като ключов фактор за дългосрочното социално, икономическо и демографско развитие на Бургас. Градът ни се утвърждава като притегателен център за младите семейства, което ни мотивира да изграждаме нови училища, общежития, спортна инфраструктура и модерна градска среда.Право на абонамент имат всички ученици, студенти и докторанти редовно обучение, които учат в учебни заведения на територията на Община Бургас и имат постоянен или настоящ адрес в общината.С месечни карти от 1 евро могат да пътуват и правоимащи ученици, които ползват услугата "Позвъни и се вози".Новите пакети влизат в сила от 01.03.2026 г., а предварителната им продажба ще бъде възможна от утре във всеки един от пунктовете за продажба на карти и билети – Транспортна къща, Автогара Юг, Автогара Запад и Терминал Меден рудник.Абонаментите ще бъдат зареждани в съществуващите физически образци, а правоимащите, които досега не са изваждали карти, трябва да посетят Транспортна къща, където ще им бъде издадена персонализирани пластика.Не се променят изискванията за документите, които се представят при издаване и зареждане – лична карта, служебна бележка от училище, студентска книжка и документ за настоящ адрес, в случай че се различава от постоянния по лична карта.Както до сега, се допуска закупуване на абонаменти за следващите два, три до шест последователни месеца, което спестява време и улеснява учениците и техните родители.Предварителната продажба може да обхване най-късно месец септември, когато започва новата учебна година и е необходимо да бъдат предоставени нови документи.