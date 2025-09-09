ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|От днес затварят бургаска улица за два месеца
Спазвайте временната организация на движение, която ще бъде въведена в района, съветват от местната администрация в града.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Зрелище на пристанището в Бургас
05:00 / 09.09.2025
"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за у...
17:37 / 08.09.2025
След смъртта на Христина, променят обвинението срещу Никола Бурга...
17:17 / 08.09.2025
В Бургас чакат "циганката"
13:55 / 08.09.2025
Бургас се подготвя за едно от вдъхновяващите културни събитиe
12:09 / 08.09.2025
Битови отпадъци горяха в центъра на Бургас
09:53 / 08.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета