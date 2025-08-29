Новини
От днес затварят част от още една бургаска улица
05:00
© Burgas24.bg
Във връзка с ремонтно-възстановителни дейности на пътната настилка и тротоари по ул. "Васил Левски“ в участъка от ул. "Дебелт“ до бул. "Мария Луиза“ от 10:00 часа днес за три месеца се затварят за движение на МПС.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъците и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.








