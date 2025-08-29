ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|От днес затварят част от още една бургаска улица
Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъците и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Инструктор, след трагичния инцидент в Несебър: Все едно падна няк...
21:15 / 28.08.2025
Ето какво реши съдът за обвинените за ужаса в морето в Несебър
18:00 / 28.08.2025
Възможни са промени в графика на автобусите в Бургас в неделя
17:20 / 28.08.2025
Прокурор: Експертизата доказва, че сбруята на парасейлинга е била...
16:58 / 28.08.2025
Адвокат за инцидента със загинало дете в Несебър: Най-виновните в...
15:55 / 28.08.2025
Адвокатът на Петко Стефанов: Не е прикривал документи
15:09 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Правителството отвори широко пътя за новата велоалея до "Крайморие"
16:20 / 27.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода днес
10:06 / 27.08.2025
Нагла кражба от къща за гости в Китен
17:05 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета