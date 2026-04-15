Подземната улица в Бургас и част от кръстовището между улиците "Христо Ботев“ и "Княз Борис I“ ще бъдат затворени за движение от 11:00 ч. днес до 17:00 ч. на 17 април, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Причината е подмяна на асфалтовата настилка на ул. "Христо Ботев“. В останалата част на кръстовището ще бъде организирано двупосочно движение на превозните средства.

От Община Бургас се извиняват за причиненото неудобство и призовават водачите да използват обходни маршрути.