Във връзка с подмяна на водопроводи в бургаския ж.к. "Зорница“ от 10:00 ч. днес частично се затварят за движение кръстовището между бл.40, бл.39 и бл.33 и това между Спортна зала "Бойчо Брънзов“ и бл.38, разбраВ района се въвежда временна организация на движението.От Община Бургас подчертават да се използват обходни маршрути.