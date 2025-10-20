ЗАРЕЖДАНЕ...
От днес затварят важно кръстовище в ж.к. "Зорница"
В района се въвежда временна организация на движението.
От Община Бургас подчертават да се използват обходни маршрути.
