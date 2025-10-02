От днес затварят за асфалтиране още една улица в Бургас

© Във връзка с ремонтно-възстановителни дейности на пътната настилка след ВиК ремонт по ул. "Вардар“, в участъка от ул. "Дрин“ до ул. "Родопи“, и по ул. "Дрин“, в участъка от ул. "Струма“ до ул. "Вардар“, от 11:00 ч. днес се въвеждат ограничения на движението на превозни средства в района.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в затворените участъци, призовават от Община Бургас.