Продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата по ул. "Дебелт", видя "Burgas24.bg".По тази причина от 10:00 ч. днес за две седмици се въвежда временна организация на движението, като се затваря участъкът от ул. "Македония“ до ул. "Цар Самуил“.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.