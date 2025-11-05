От днес затварят за две седмици част от ул. "Дебелт"
Поради това от 09:30 ч. днес за две седмици се въвежда временна организация на движението, като се затваря участъкът от ул. "Македония“ до ул. "Пробуда“.
Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.
