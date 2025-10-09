От днес затварят за седмица част от още една бургаска улица

© Във връзка с ремонтно-възстановителни дейности на пътната настилка след ВиК ремонт по ул. "Струма“ в участъка от ул. "Одрин“ до ул. "Дрин“ и кръстовището ул. "Струма“ с ул. "Дрин“ от днес, 9 октомври (четвъртък) до 15 октомври (сряда) се затварят за движение на превозни средства участъците, като се въвежда временна организация на движението.



Спазвайте въведената организация в района и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.