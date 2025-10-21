Продължават ремонтните дейности на ВиК мрежата по ул. "Дебелт", видяОт Община Бургас уведомяват, че от 09:15 ч. на днес за три дни се въвежда временна организация на движението, като се затваря за превозни средства кръстовището между улиците "Дебелт“ и "Георги С. Раковски“.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от местната администрация.