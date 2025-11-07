Сподели close
Младеж на 21-години е задържан от полицията след серия от кражби, научи "Burgas24.bg".

Униформените са доказали, че първо на 18.05 т.г. е откраднал енергийни напитки от магазин в Поморие, а преди месец е направил същото и с тротинетка, струващата 3000 лв. Потърпевшият е 36-годишен помориец от Ахелой.

Извършителят направил пълни самопризнания по двата случая, като върнал откраднатата тротинетка.

Работата по цялостно документиране на престъпната му дейност продължава от служители на Районно управление – Поморие.