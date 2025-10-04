ЗАРЕЖДАНЕ...
|От морето в Царево изплуват пари от изчезнал при потопа сейф
И докато багери чистят деретата в очакване на нови дъждове, крайбрежието се изпълни с хора, привлечени от слуха за отнесен от потопа сейф с пари и ценности.
Първоначално слух, по-късно информацията беше потвърдена от полицията, пише bTV.
Става дума за изчезнал сейф, тежащ около 600 кг, от офис на автосервиз в града. Не е бил укрепен обаче и лесно е отнесен от прииждащата вълна.
В сейфа е имало ценности, пари и документи.
Това поражда и интереса на жителите на Царево днес – от ранните часове на деня досега – в студените води на морето, те светят с фенерчета в търсене на банкноти, вероятно изпаднали от сейфа.
Пред bTV един от хората, дошли да търсят парите, казва, че до него стигнал слух за намерени 12 хиляди лева.
