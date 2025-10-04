Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
От морето в Царево изплуват пари от изчезнал при потопа сейф
Автор: Екип Burgas24.bg 21:52Коментари (0)189
© bTV
Като от филм – от морето изплуват пари. Този сюжет се разиграва в Царево след наводнението, което отне четири човешки живота по Черноморието и нанесе щети за милиони.

И докато багери чистят деретата в очакване на нови дъждове, крайбрежието се изпълни с хора, привлечени от слуха за отнесен от потопа сейф с пари и ценности.     

Първоначално слух, по-късно информацията беше потвърдена от полицията, пише bTV.

 

Става дума за изчезнал сейф, тежащ около 600 кг, от офис на автосервиз в града. Не е бил укрепен обаче и лесно е отнесен от прииждащата вълна.

В сейфа е имало ценности, пари и документи.

Това поражда и интереса на жителите на Царево днес – от ранните часове на деня досега – в студените води на морето, те светят с фенерчета в търсене на банкноти, вероятно изпаднали от сейфа.

Пред bTV един от хората, дошли да търсят парите, казва, че до него стигнал слух за намерени 12 хиляди лева.




Още по темата: общо новини по темата: 47
04.10.2025 Контрера за трагедията по Черноморието: Ние като общество сме жертва на собствения си непукизъм. Затова се стига до тези бедствия 
04.10.2025 Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен
код
04.10.2025 Meteo Balkans: Задават се нови валежи и нов дълбок циклон!
04.10.2025 Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево 
03.10.2025 Нов тежък циклон с огромни порои идва след 72 часа!
03.10.2025 Иван Иванов: Моите критики към АПИ са изключително сериозни, включително към пътноподдържащите фирми - те ще бъдат глобени
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Калин Стоянов отиде да помага след бедствието в "Елените"
16:46 / 04.10.2025
Военни на помощ след трагедията в Бургаско
13:52 / 04.10.2025
МВР: За последните 24 часа системата BG-Alert е била активирана о...
13:58 / 04.10.2025
Най-нова актуална информация за обстановката по Южното Черноморие...
13:54 / 04.10.2025
Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево 
09:43 / 04.10.2025
Гл. комисар Николов: BG-Alert работи перфектно, но има проблем пр...
09:47 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Зима 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: