Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

Днес ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и главно над Източна България ще превалява дъжд. Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-високи в крайните югозападни райони, в София – около 12°. Това показва справка на Burgas24.bg в уебсайта на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще се наблюдават над масивите от източната половина на страната и на места там ще превали сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и температурите през деня ще се понижат. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°.

По Черноморието ще има значителна облачност, а на някои места ще превали дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 11° и 14°. Тази на морската вода е между 8° и11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 57 мин. и залязва в 20 ч. Продължителност на деня: 13 ч. и 3 мин. Луната в София залязва в 10 ч. и 10 мин. и изгрява в 1 ч. и 52 минути. Фаза на Луната: два дни преди последна четвърт.