От утре затварят тази бургаска улица за три месеца

© Във връзка с ремонтни дейности по ВиК мрежата по ул. "Дебелт" Община Бургас уведомява, че от 10:00 ч. на 13.08.2025г. /сряда/ за 3 месеца се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движение на превозни средства участъкът от ул. "Фердинандова“ до ул. "Цариградска“.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от местната администрация.