От утре затварят за три дни част от централна бургаска улица
От Община Бургас уведомяват, че от 09:15 ч. на 21.10.2025г. (вторник) за три дни се въвежда временна организация на движението, като се затваря за превозни средства кръстовището между улиците "Дебелт“ и "Георги С. Раковски“.
Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от местната администрация.
