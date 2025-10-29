ЗАРЕЖДАНЕ...
Отбелязваме Архангелова задушница в събота
©
Общоградското възпоминание ще започне от 10:00 часа пред Дом на покойника в Траурен парк – Бургас с изпълнение на траурна музика от Бургаския духов оркестър. От 10.30 часа ще бъде отслужена заупокойна молитва.
По традиция от 11:00 часа ще бъдат положени цветя на паметни плочи на граждани на Бургас, подбрани на случаен принцип, с което се цели да бъде отдадена почит на знакови за града личности.
От 11:30 часа на паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, пред Военния клуб, със заупокойна молитва и военен ритуал по полагане на венци и цветя ще бъде отдадена почит към офицерите и войниците от Българската армия, дали живота си за свободата на родината.
Още от категорията
/
Предупредиха Бургас!
23.10
Показват в Бургас първата серийна електрическа яхта, проектирана и произведена изцяло в България
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови правила за банките при отпускане на кредити
22:17 / 28.10.2025
ЕК очаква от България позиция за казуса с "Лукойл"
22:24 / 28.10.2025
Преподавател от Бургаския държавен университет представи своето н...
12:52 / 28.10.2025
Отпуснаха още 60 000 лв. на театралния колеж "Любен Гройс"
13:06 / 28.10.2025
Бургас събра 770 млади таланти на вторите "Ротариански математиче...
12:26 / 28.10.2025
Необичайно състезание предстои в Бургас
10:35 / 28.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.