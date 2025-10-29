На 1 ноември според християнския календар отбелязваме Архангелова (мъжка) задушница – ден на почит към паметта на починалите, както и ден на признателност към загиналите за България воини. Това е една от трите най-големи Задушници в църковния календар.Общоградското възпоминание ще започне от 10:00 часа пред Дом на покойника в Траурен парк – Бургас с изпълнение на траурна музика от Бургаския духов оркестър. От 10.30 часа ще бъде отслужена заупокойна молитва.По традиция от 11:00 часа ще бъдат положени цветя на паметни плочи на граждани на Бургас, подбрани на случаен принцип, с което се цели да бъде отдадена почит на знакови за града личности.От 11:30 часа на паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, пред Военния клуб, със заупокойна молитва и военен ритуал по полагане на венци и цветя ще бъде отдадена почит към офицерите и войниците от Българската армия, дали живота си за свободата на родината.