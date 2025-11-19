Димитър Николов изказва съболезнования на семейството, приятелите и колегите на музиковедът Юлия Манукян.
"С дълбока скръб и човешка тъга научих за кончината на Юлия Манукян – една от най-ярките и всеотдайни личности в българската музикална култура.
Тя остави след себе си не само впечатляващо научно и творческо наследство, но и цяло поколение млади хора, докоснали се до музиката чрез нейната мъдрост, широта и нежност. Като музиколог, драматург, либретист, преподавател и изследовател, Юлия Манукян отдаде живота си на изкуството и образованието, превръщайки ги в свое призвание.
Сценичните ѝ проекти, концерт-спектаклите и музикално-поетичните ѝ творби бяха своеобразни празници на духа, обединяващи поколения български изпълнители и публики. Нейната отдаденост и творческа смелост бяха споделяни и подкрепяни от семейството ѝ – семейство, посветило се на културата, демократичните ценности и любовта към Бургас.
Днес почитаме не само един изключителен творец, но и човек със силен характер, топла душа и огромно сърце. Споменът за Юлия Манукян ще остане жив – в нейните трудове, в учениците ѝ, в сценичните ѝ идеи, в музиката, която никога не заглъхва.
В този труден момент поднасям най-искрените си съболезнования. Скърбим заедно с вас. Поклон пред паметта ѝ !
Това пише в съболезнователния адрес от кмета Димитър Николов.
Отиде си музиковедът Юлия Манукян
©
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Спецов увери, че работните места в "Лукойл" ще бъдат запазени, а ...
16:30 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.