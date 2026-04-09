Вчера около 16:30 ч. в РПУ - Айтос е получен сигнал от 56-годишен мъж от село Малка поляна, Айтоско, че в периода 23 март - 8 април са откраднати пет крави от стадото му.

Плячкосани са още акумулатор и машина за електропастир, като стойността на нанесените щета възлиза на сумата от около 3 500 евро.

В крайна сметка в обор, разположен на около 2 км. от изхода на Айтос в посока село Мъглен е открита една от откраднатите крави.

Стопанската постройка е стопанисвана от 34-годишен айтозлия, който е задържан за 24 часа.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Айтос.