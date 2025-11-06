Вчера около 14:40 ч. полицаи от Първо районно управление – Бургас след претърсване в частен дом, разположен на ул. "Цар Симеон I“, обитаван от 26-годишен мъж от Садово, открили суха зелена тревна маса, реагирала при направения полеви наркотест на амфетамин, 13 свивки със суха зелена тревна маса, реагирала при направения полеви наркотест на амфетамин, електронна везна и две пластмасови бутилки с течност с мирис на ацетон.Общото тегло на откритата тревна маса е около 120 грама. Мъжът е задържан за срок до 24 часа със заповед за задържане.