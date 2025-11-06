Откриха доста друсан чай в апартамент в Бургас
Общото тегло на откритата тревна маса е около 120 грама. Мъжът е задържан за срок до 24 часа със заповед за задържане.
