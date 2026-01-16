Вчера около 14:00 ч. служители от Четвърто районно управление – Бургас извършили проверка в частен апартамент в ж.к. "Меден рудник“, обитаван от 46-годишен криминално проявен бургазлия и 30-годишна жена от Твърдица. Там са намерени бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 5 грама и свивка със суха тревна маса – канабис, с тегло около 2 грама.Бургазлията е задържан със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.