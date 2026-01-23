Откриха голямо количество дрога в Бургас
От ОДМВР – Бургас съобщиха за Burgas24.bg, че там е открита и раница с намиращи се в нея везна, сиви на цвят гранули, червено на цвят прахообразно вещество, четири свивки с кристалообразно вещество, контейнер с надпис "сода на люспи“, стъклена колба с вместимост 500 мл и др.
Иззети са още две електронни везни и плик с бяло прахообразно вещество с тегло около 100 грама. Иззетите наркотични вещества, реагирали на амфетамин и метамфетамин, са с общо тегло около 220 грама. Иззет е и пакет с надпис "МСМ“, с тегло около 100 грама.
