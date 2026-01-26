Граната, намерена в мазе на бл. 17 в ж.к. "Меден рудник“, наложи отцепване на района около сградата. Боеприпасът е открит от строителен работник, който разчиствал избените помещения, научиГранатата е била силно ръждясала. След подаден сигнал на тел. 112 служители на Военноморска база "Бургас“ са я иззели. Установено е, че тя е учебна.