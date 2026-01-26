Откриха граната в блок в "Меден рудник"
Гранатата е била силно ръждясала. След подаден сигнал на тел. 112 служители на Военноморска база "Бургас“ са я иззели. Установено е, че тя е учебна.
