Откриха изчезналия Динко

© 22-годишният Динко Луизов, който изчезна в събота следобяд е открит от полицията, научи "Фокус".



Младежът е намерен в Айтос в добро физическо и психическо състояние в резултат на полицейските действия на служители от група "Издирване" към отдел "Криминална полиция" и служители от ОДМВР Бургас.











