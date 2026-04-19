Изложба ознаменува 50 години от създаването на СУ "Епископ Константин Преславски“ - Бургас.

Ученици от специалностите "Рекламна графика“, "Компютърна анимация“ и "Моден дизайн“ показаха чрез тяхното творчество, че изкуството и технологиите могат да вървят ръка за ръка, създавайки нови светове, образи и идеи, съобщиха от Община Бургас.

Изложбата отбеляза и още един повод за гордост за училището – завършването на първия випуск от специалност "Компютърна анимация“. Това е началото на една нова традиция и нова посока за училището. Учениците от този випуск не само усвоиха знания и умения, но и ги превърнаха в изразителни форми на изкуството.

Част от тяхното участие бе показано във видео към пърформанса "Живи картини“ – проект, който съчетава движение, образ и емоция.

Допълнение към него бяха представените фотографии, които запечатват мигове от събитията и процеса на създаване – едно визуално свидетелство за тяхното израстване. Във видеото са показани и първите опити на учениците в областта на дигиталната и stop motion анимацията. Добавени са и кадри от пленерите в Жеравна и Несебър.

Експозицията обедини разнообразие от жанрове и учебни дисциплини – рисуване, живопис, шрифт, комбинаторика, цветознание, дизайн на облекло, рисунка типаж и анимация.