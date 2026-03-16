Изложба с графики по стихове на големия бургаски поет Христо Фотев, която предшества премиерата на спектакъла на лед "Кораб в сърцето", беше открита днес в галерията на Националната художествена академия – филиал Бургас. Експозицията представя творби на Нина Ковачева-Нина и Петринел Гочев, създадени за специално лимитирано библиофилско издание, изработено изцяло ръчно.

Събитието беше открито от директора на филиала на Националната художествена академия в Бургас Светозар Бенчев и заместник-кмета по култура на Община Бургас Диана Саватева.

В своето приветствие тя подчерта връзката между различните събития, посветени на поезията на Христо Фотев.

"Това е първото от поредица събития. Кулминацията ще бъде на 25 март – Благовещение, когато е рожденият ден на Фотев. Но днес, на 16 март, ни очаква тази забележителна изложба, а по-късно и спектакълът на лед "Кораб в сърцето“ в Операта – събитие, което обединява няколко изкуства“, заяви по време на откриването Саватева.

Експозицията показва оригиналите на графиките, вдъхновили двамата автори, както и допълнителни рисунки, създадени в процеса на работа върху стиховете на Христо Фотев.

Нина Ковачева-Нина е завършила Националната художествена академия и живее и работи в Париж. Тя работи в различни медии – рисунка, видео, инсталации и фотография, а нейни произведения са представяни в редица музеи и галерии в Европа, Америка и Азия.

Петринел Гочев е завършил Националната гимназия за приложни изкуства "Св. Лука“ в София и НАТФИЗ със специалност "Режисура за драматичен театър“. Негови творби са показвани в множество изложби в България и чужбина.

Съставител и редактор на текстовете в библиофилското издание е поетесата Ина Иванова, а ундрукер – Румен Райков.

Изложбата е част от  инициативите в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата.