Откриха изложба с графики по стихове на Христо Фотев
Събитието беше открито от директора на филиала на Националната художествена академия в Бургас Светозар Бенчев и заместник-кмета по култура на Община Бургас Диана Саватева.
В своето приветствие тя подчерта връзката между различните събития, посветени на поезията на Христо Фотев.
"Това е първото от поредица събития. Кулминацията ще бъде на 25 март – Благовещение, когато е рожденият ден на Фотев. Но днес, на 16 март, ни очаква тази забележителна изложба, а по-късно и спектакълът на лед "Кораб в сърцето“ в Операта – събитие, което обединява няколко изкуства“, заяви по време на откриването Саватева.
Експозицията показва оригиналите на графиките, вдъхновили двамата автори, както и допълнителни рисунки, създадени в процеса на работа върху стиховете на Христо Фотев.
Нина Ковачева-Нина е завършила Националната художествена академия и живее и работи в Париж. Тя работи в различни медии – рисунка, видео, инсталации и фотография, а нейни произведения са представяни в редица музеи и галерии в Европа, Америка и Азия.
Петринел Гочев е завършил Националната гимназия за приложни изкуства "Св. Лука“ в София и НАТФИЗ със специалност "Режисура за драматичен театър“. Негови творби са показвани в множество изложби в България и чужбина.
Съставител и редактор на текстовете в библиофилското издание е поетесата Ина Иванова, а ундрукер – Румен Райков.
Изложбата е част от инициативите в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата.
