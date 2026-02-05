Каменна плоча с лика на светеца бе открита днес на сградата на Дневния център за деца с увреждания "Свети Николай Чудотворец“. Поставянето й е символ на вяра, надежда и духовна подкрепа за децата и семействата, които ползват комплекса от социални услуги, предоставяни от Дневния център.Освещаването й извърши Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений, който отслужи тържествен молебен за здраве, закрила и благополучие на децата, екипа на Центъра и всички присъстващи."Тази плоча е израз на признателност, вяра и грижа към децата и семействата, които ползват услугите на Центъра, както и към всеотдайния екип от професионалисти, които ежедневно работят с внимание, търпение и сърце. Благодарим Ви!“, сподели заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов."Благодаря много на гражданската инициатива за това дарение, тъй като то е символ на подкрепата и грижите към децата в нашия Център“, допълни Таня Колева – управител на Дневния център за деца с увреждания "Свети Николай Чудотворец“.На събитието присъстваха още директорът на дирекция "Здравеопазване и социални дейности“ в Община Бургас Даниел Борисов, представители на институции, партньори и екипът на Центъра.Плочата е изработена и монтирана с помощта на гражданската благотворителна инициатива "БлагоДАРИМ на Бургас“ по повод 25-годишния юбилей на Дневния център като израз на съпричастност, обществена ангажираност и подкрепа към една от най-значимите социални услуги на Община Бургас. Тя е изработена от врачански камък от местен майстор напълно безвъзмездно със съдействието на гражданската инициатива.Вече 25 години Дневен център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец“ към Община Бургас предлага комплекс от социални услуги и дейности, насочени към подобряване качеството на живот на децата и младежите със специфични потребности и към тяхната пълноценна социална интеграция.