В бургаския комплекс Славейков вчера служители на Второ районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Пежо“, управляван от 18-годишен бургазлия. В колата са пътували още четирима негови връстници, като трима от тях са криминално проявени.

При проверката зад предната лява седалка е открита свивка със суха зелена растителна маса – марихуана, с тегло около 10 грама. Установено е, че тя принадлежи на един от младежите, който е задържан за срок до 24 часа, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробата за наркотици е била положителна за канабис. Той е отказал да даде кръв за химичен анализ и също е задържан за 24 часа.