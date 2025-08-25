Откриха мъртво бебе в Царево

© Бебе на около месец и половина е починало в дома си в Царево. Инцидентът е от тази сутрин. Родителите са от ромски произход – на 19 и 23 години и са задържани от полицията, научи Burgas24.bg.



Аутопсия е доказала, че детето е починало от сърдечна недостатъчност и пневмония.