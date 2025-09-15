Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Откриха обновеното футболно игрище във "Ветрен"
Автор: Иван Сотиров 14:28Коментари (0)171
©
виж галерията
Кметът Димитър Николов и президентът на БФС Георги Иванов откриха обновеното футболно игрище в бургаския квартал "Ветрен“. Обектът беше осветен от Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Арсений и представители на местното православно духовенство. На церемонията присъстваха още зам.-кметът по туризъм и спорт Манол Тодоров, зам.-кметът по бюджет и финанси Станимир Апостолов, общински съветници, футболни легенди от близкото минало, спортни деятели, деца от футболните школи в Бургас и много приятели на спорта.

Направената инвестиция за обновяване на терена е над 1 млн. лева. Поставената трева и осветление са от много висок клас и са голяма стъпка към подобрението на СОЦ "Ветрен“ – Бургас. Средствата са осигурени по програма "Хеттрик“ на UEFA. На игрището е поставено ново покритие с изкуствена трева от най-висок клас, което е много по дълготрайно в сравнение с останалите настилки. Това ще позволи на клубовете да водят добра подготовка. Стадионът е оборудван с няколко футболни врати и модерно осветление.

Съоръжението е изградено с цел да предостави модерни условия за развитие на футбола на масовия спорт, както за младите таланти, така и за всички граждани и гости на Бургас.

"В момента сме готови с още няколко нови технически проекта и очакваме програмата да се продължи и за 2026 година. Важното е, че се създават много сериозни условия за школите в Бургас. Тук искам да уверя президента на Футболния съюз господин Иванов, че в Бургас непрекъснато се създават нови школи, всички искат да развиват футбола. За нас най-важното е, че по този начин даваме възможност на децата да спортуват и да се развиват“, каза кметът Димитър Николов.

"Бургас е важен регион за българския футбол предвид това, че тук има много деца и треньори. Много футболисти са излезли оттук и са оставили дълбока следа в нашия футбол. Ние трябва да върнем тази традиция, за да може да има играчи за професионалния футбол и националния ни отбор. Радвам се, че кмета господин Николов имаме тясна връзка, партньори сме и вярвам, че заедно ще продължаваме да изграждаме модерна инфраструктура и да развиваме футбола в града“, отбеляза от своя страна президентът на БФС Георги Иванов. Той пожела на младите таланти да се развиват успешно и да бъдат един ден част от националния отбор на България.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Оставиха зад решетките, мъжа, нападнал служители на бургаската бо...
15:16 / 15.09.2025
Пожар изпепели кола в Изворище
15:00 / 15.09.2025
Ето какво извадиха водолази от морското дъно край Моста
12:17 / 15.09.2025
Задържаха 63-годишен за големия пожар край Карнобат
11:34 / 15.09.2025
Димитър Николов насърчи децата в ромския квартал да учат и им обе...
11:13 / 15.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа...
10:50 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
13:04 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Войната в Украйна
Специализирани полицейски операции в страната
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: