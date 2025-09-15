ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха обновеното футболно игрище във "Ветрен"
Направената инвестиция за обновяване на терена е над 1 млн. лева. Поставената трева и осветление са от много висок клас и са голяма стъпка към подобрението на СОЦ "Ветрен“ – Бургас. Средствата са осигурени по програма "Хеттрик“ на UEFA. На игрището е поставено ново покритие с изкуствена трева от най-висок клас, което е много по дълготрайно в сравнение с останалите настилки. Това ще позволи на клубовете да водят добра подготовка. Стадионът е оборудван с няколко футболни врати и модерно осветление.
Съоръжението е изградено с цел да предостави модерни условия за развитие на футбола на масовия спорт, както за младите таланти, така и за всички граждани и гости на Бургас.
"В момента сме готови с още няколко нови технически проекта и очакваме програмата да се продължи и за 2026 година. Важното е, че се създават много сериозни условия за школите в Бургас. Тук искам да уверя президента на Футболния съюз господин Иванов, че в Бургас непрекъснато се създават нови школи, всички искат да развиват футбола. За нас най-важното е, че по този начин даваме възможност на децата да спортуват и да се развиват“, каза кметът Димитър Николов.
"Бургас е важен регион за българския футбол предвид това, че тук има много деца и треньори. Много футболисти са излезли оттук и са оставили дълбока следа в нашия футбол. Ние трябва да върнем тази традиция, за да може да има играчи за професионалния футбол и националния ни отбор. Радвам се, че кмета господин Николов имаме тясна връзка, партньори сме и вярвам, че заедно ще продължаваме да изграждаме модерна инфраструктура и да развиваме футбола в града“, отбеляза от своя страна президентът на БФС Георги Иванов. Той пожела на младите таланти да се развиват успешно и да бъдат един ден част от националния отбор на България.
