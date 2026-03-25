43-годишен мъж бе задържан от полицията в село Драчево, община Средец, след като в обитавания от него имот бяха открити наркотици, прекурсори за приготвянето им и оръжия, научиАрестуваният е криминално проявен.Акцията е била извършена от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас, сектор "Специални тактически действия" към ОДМВР – Бургас и Районно управление - Средец.В жилището са открити 5 грама трева, метамфетамин. Намерени са прекурсори за производство на дрога - червен фосфор, кислол и други.Открити са и две електронни везни, кутия с найлонови пликчета, газов пистолет с 14 патрона, пневматична пушка и маска за лице.Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок от 24 часа.Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Средец.