Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
43-годишен мъж бе задържан от полицията в село Драчево, община Средец, след като в обитавания от него имот бяха открити наркотици, прекурсори за приготвянето им и оръжия, научи Burgas24.bg.

Арестуваният е криминално проявен.

Акцията е била извършена от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас, сектор "Специални тактически действия" към ОДМВР – Бургас и Районно управление - Средец.

В жилището са открити 5 грама трева, метамфетамин. Намерени са прекурсори за производство на дрога - червен фосфор, кислол и други. 

Открити са и две електронни везни, кутия с найлонови пликчета, газов пистолет с 14 патрона, пневматична пушка и маска за лице.

Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок от 24 часа.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Средец.