Откриха оръжия и дрога при акция на МВР в Средецко село
©
Арестуваният е криминално проявен.
Акцията е била извършена от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас, сектор "Специални тактически действия" към ОДМВР – Бургас и Районно управление - Средец.
В жилището са открити 5 грама трева, метамфетамин. Намерени са прекурсори за производство на дрога - червен фосфор, кислол и други.
Открити са и две електронни везни, кутия с найлонови пликчета, газов пистолет с 14 патрона, пневматична пушка и маска за лице.
Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок от 24 часа.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Средец.
Още от категорията
/
Нагла кражба в Поморие
23.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.