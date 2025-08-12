Откриха труп на улицата в "Сарафово"

© Burgas24.bg Труп е открит тази сутрин до магазин “Billa" в бургаския квартал "Сарафово“. По информация на Burgas24.bg се касае за 57-годишен полски гражданин.



Вероятно човекът е починал от естествена смърт – инфаркт или инсулт и няма данни за насилие.