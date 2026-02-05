Откриха зимното издание на DOCK
©
"Зимното издание на DOCK е още една възможност бургаската публика да има пълноценна среща със стойностно филмово изкуство. Темата за ролята на жените в историята е изключително важна, защото ни позволява да погледнем световната история от различен ъгъл“, подчерта проф. Стоянович по време на откриването.
Фестивалът стартира с прожекцията на документалния филм "Съединението: 140 години по-късно“ на режисьора Лъчезар Аврамов, последвана от разговор с проф. Стоянович. Събитието беше реализирано по програмата за учащи на DOCK, съвместно с РИО – Бургас, като за учениците прожекцията се превърна в повод за размисъл, диалог и среща с живата история.
"Фактът, че DOCK вече има и зимно издание, дава възможностна почитателите на документалното кино още възможности да се срещнат със забележителни филмови проекти. Изключително сме радостни да бъдем домакин на фестивал, който не просто представя кино, а разказва важни истории, съхранява паметта и провокира размисъл за миналото и неговите уроци за настоящето.“, заяви по време на откриването на доц.Петър Парушев, началник отдел " Култура" в Община Бургас.
Най-големият форум за международно историческо документално кино тази година е посветен на жените през Втората световна война и представя филми, които разказват за смелостта, силата и често премълчаваната роля на жените в световната история.
Прожекциите се провеждат на няколко локации в Бургас – Регионалната библиотека "Пейо Яворов“, Младежкия международен център и Културен дом НХК, с цел достигане до още по-широка публика.
Програма на DOCK – Зимно издание, Бургас
5 февруари
"Отскубнати до корен“ – реж. Антоанета Бачурова и Владимир Люцканов
"Trained to See: Three Women and the War“ – реж. Лузия Шмид
6 февруари
"Спасените“ – реж. Милена Милотинова
"Хроника на едно национално предателство“ – реж. Росен Елезов
7 февруари
"Кметът“ – реж. Адела Пеева
"В търсене на Списаревски“ – реж. Адела Пеева
8 февруари (НХК – финал на фестивала)
"Жертва на пешки“ – реж. Асен Владимиров
"Weimar Express“ – реж. Милена Фучеджиева
Среща с авторката след прожекциите.
Фестивалът се реализира по инвестиция "Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо поколение ЕС.
Още от категорията
/
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и Асоциация "Хайде" провеждат обучение за превенция на училищния тормоз
03.02
Проф. Минеков за о-в Св. св. Кирик и Юлита: Длъжници сме на културата, а не на далаверата! Търсят си място за пристанища и паркинги
03.02
В Бургаско пътищата са проходими при зимни условия, ограничение само на пътя Слънчев бряг - Обзор
02.02
Собственик на ресторант в Бургас: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
01.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Несебърлия разбра, че алкохолът зад волана води до нощувка в арес...
17:24 / 04.02.2026
Стотици видеа с голи клиентки от бургаски салони са свалени, сигн...
16:56 / 04.02.2026
След 18 години в Англия хирург се завърна в УМБАЛ Бургас
12:04 / 04.02.2026
Полицаи от Малко Търново заловиха дрогиран шофьор
11:47 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.