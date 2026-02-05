Зимното издание на DOCK International Documentary Historical Film Festival беше официално открито днес в Регионалната библиотека "Пейо К. Яворов“ в Бургас от директора на фестивала - историкът проф. Петър Стоянович."Зимното издание на DOCK е още една възможност бургаската публика да има пълноценна среща със стойностно филмово изкуство. Темата за ролята на жените в историята е изключително важна, защото ни позволява да погледнем световната история от различен ъгъл“, подчерта проф. Стоянович по време на откриването.Фестивалът стартира с прожекцията на документалния филм "Съединението: 140 години по-късно“ на режисьора Лъчезар Аврамов, последвана от разговор с проф. Стоянович. Събитието беше реализирано по програмата за учащи на DOCK, съвместно с РИО – Бургас, като за учениците прожекцията се превърна в повод за размисъл, диалог и среща с живата история."Фактът, че DOCK вече има и зимно издание, дава възможностна почитателите на документалното кино още възможности да се срещнат със забележителни филмови проекти. Изключително сме радостни да бъдем домакин на фестивал, който не просто представя кино, а разказва важни истории, съхранява паметта и провокира размисъл за миналото и неговите уроци за настоящето.“, заяви по време на откриването на доц.Петър Парушев, началник отдел " Култура" в Община Бургас.Най-големият форум за международно историческо документално кино тази година е посветен на жените през Втората световна война и представя филми, които разказват за смелостта, силата и често премълчаваната роля на жените в световната история.Прожекциите се провеждат на няколко локации в Бургас – Регионалната библиотека "Пейо Яворов“, Младежкия международен център и Културен дом НХК, с цел достигане до още по-широка публика.5 февруари"Отскубнати до корен“ – реж. Антоанета Бачурова и Владимир Люцканов"Trained to See: Three Women and the War“ – реж. Лузия Шмид"Спасените“ – реж. Милена Милотинова"Хроника на едно национално предателство“ – реж. Росен Елезов"Кметът“ – реж. Адела Пеева"В търсене на Списаревски“ – реж. Адела Пеева"Жертва на пешки“ – реж. Асен Владимиров"Weimar Express“ – реж. Милена ФучеджиеваСреща с авторката след прожекциите.Фестивалът се реализира по инвестиция "Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо поколение ЕС.