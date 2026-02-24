По предложение на заместник-кмета Михаил Ненов ще бъде разкрит модерен Център за социални и здравни услуги, предназначен за потребителите на Домашния социален патронаж, предаде репортер наДокладната му бе приета с 44 гласа "За".Прогнозната стойност на средствата, необходими за осъществяване на всички дейности, както и за осигуряване на подходящо обзавеждане, е в размер на приблизително 144 604 евро.Новата база ще бъде по проект "Красива България“ и ще ще бъде разположена на ул. "Иван Богоров" 20, в неизползвания от години подземен етаж на Патронажа.Центърът ще обслужва около 100 души дневно, като целта е да се надгради социалната услуга "Грижовник".Центърът ще разполага с медицински кабинет, предоставящ скринингов анализ за откриване и превенция на деменция, стая за рехабилитация, стая за ерготерапия, стая за музикотерапия, стая за арттерапия, бюти стая, зала за обучения, зла за мероприятия, баня, тоалетна а асансьор.