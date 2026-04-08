Министерският съвет даде съгласие за откриване на консулство на Република Казахстан в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в Бургас и консулски окръг, обхващащ територията на областите с административни центрове градовете Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали и Хасково, както и съгласие българският гражданин Станислав Райнов Новаков да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Казахстан в България.

Новаков е български гражданин, притежаващ богат професионален опит в сферата на туризма. Заемал е длъжностите на заместник-председател на Държавната агенция по туризъм, заместник-председател на Програмния комитет и Комитета по бюджет и финанси на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO) и съветник на генералния секретар на UNWTO по въпросите за Югоизточна Европа, председател на Европейския институт по туризъм и др. От 2011 г. понастоящем е председател на УС и изпълнителен директор на "ЕЙЧ-ЕМ Хотели“ АД, както и управител на компании, свързани с управлението на недвижими имоти, строителството и туризма. В периода 2006- 2014 г. Станислав Новаков е изпълнявал функциите на почетен консул на Република Казахстан в България, със седалище в гр. Варна.

Откриването на консулство на Република Казахстан в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице със седалище в гр. Бургас, ще допринесе за развитието на двустранното сътрудничество в областта на търговията, инвестициите, транспорта, туризма и културата, както и за оказването на консулска и правна помощ на гражданите на Република Казахстан, пребиваващи на територията на нашата страна.