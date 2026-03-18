24-тия "София Филм Фест на брега" се открива утре в Културен Дом НХК.По време на фестивала ще бъдат показани близо 40 български, чуждестранни, игрални, детски и документални продукции, а новото заглавие в програмата е "Gaslit", филм на Грийнпийс, който можете да гледате на 25 март от 14:00 ч.Всички филми и събития на тазгодишното издание ще бъдат с ВХОД СВОБОДЕН и са отворени за всички.Освен богата селекция от филми, 24-тото издание на "София Филм Фест на брега“ по традиция ще предложи на бургаската публика и възможност за срещи с гости на фестивала. Тази година това са журналисти, актьори и продуценти, които ще представят свои филми и ще се срещнат със зрителите след прожекциите.Тези срещи дават шанс на публиката да надникне отвъд екрана – да научи повече за създаването на филмите, за историите, чб са ги вдъхновили, и за хората, които стоят зад камерите и пред тях.Журналистката Генка Шикерова ще бъде специален гост на прожекцията на документалния филм "Истина или предизвикателство“, която ще се състои на 21 март, събота, от 15:30 часа. След края на филма тя ще разговаря със зрителите за темите и въпросите, поставени в него.Генка Шикерова е едно от най-разпознаваемите лица на разследващата журналистика в България, работила дълги години като репортер и водещ в национални телевизии. През последните години тя участва в множество независими журналистически и документални проекти, насочени към теми като медийната среда, дезинформацията и обществения дебат."Истина или предизвикателство“ на режисьора Тонислав Христов проследява паралелните истории на разследваща журналистка, посветила живота си на истината, и млад активист, който разпространява конспиративни теории. На фона на предизборна България документалният разказ изследва как дезинформацията прониква в личните съдби и постепенно променя обществената реалност, поставяйки под въпрос границата между истина и лъжа. Филмът вече има участия на редица международни фестивали, сред които Гьотеборг, Ихлава, Хелзинки DocPoint и Варшава Docs.Гости на фестивала ще бъдат и продуцентите Поли Ангелова и Николай Тодоров, които са сред активните български продуценти с участие в международни копродукции, представяни на престижни европейски фестивали. Чрез компанията си Screening Emotions те работят с автори от различни държави и подкрепят проекти, съчетаващи силен личен почерк с актуални социални теми.Двамата са свързани с няколко заглавия от програмата на 24-тия "СФФ на брега“ – "Атлас на вселената“, "Млечни зъби“ и "Лъст“.На 21 март от 20:30 часа Поли Ангелова, Николай Тодоров и актьорът Михаил Милчев, който участва в лентата и е познат от български театрални и филмови продукции, ще представят "Лъст“ на режисьорката Ралица Петрова, като след края на прожекцията ще разговарят със зрителите за създаването на филма и посланията, които носи.Пълнометражният дебют на Ралица Петрова "Безбог“ спечели "Златен леопард“ на фестивала в Локарно през 2016 година и Голямата награда на Международния София Филм Фест същата година. Световната премиера на втория ѝ пълнометражен филм, "Лъст“, беше на тазгодишното издание на Берлинале, а сега той гостува за първи път в Бургас.Историята проследява Лилиан – криминален психолог в затвор, където контролът е въпрос на оцеляване. Тя живее в режим на клинична прецизност, контролирайки тялото, емоциите и желанията си. След смъртта на баща си е принудена да се върне в родния си град, където неочаквани срещи постепенно разклащат строго поддържаните ѝ защитни механизми. Филмът е психологическа драма с елементи на мистерия и изследва теми като травмата, властта и крехката граница между контрол и подчинение.На 22 март, неделя, от 10:00 часа, на втория етаж в Културен дом НХК, ще се проведе и отворена среща с Поли Ангелова, Николай Тодоров и Михаил Милчев, посветена на филма "Лъст“. Събитието е достъпно за всички – медии, участниците в КиноКлас Бургас и киномани, които искат да научат повече за процеса на продуциране на филмите и за работата зад кадър.Вторият филм от програмата на 24-тия "София Филм Фест на брега“, свързан с продуцентската работа на тандема Поли Ангелова и Николай Тодоров, е "Атлас на вселената“ на румънския режисьор Паул Негоеску. Той ще бъде показан в станалата вече традиционна за фестивала специална детска прожекция, която тази година е на 22 март, неделя, от 11 часа.В “Атлас на вселената" десетгодишният Филип случайно купува две десни обувки и тръгва на необичайно приключение, за да намери липсващата лява. Това пътешествие се превръща в деликатен разказ за порастването, смелостта и първите стъпки към независимостта."Атлас на вселената“ беше отличен със Special Mention в програмата Generation Kplus на Берлинале през 2024 година и е предназначен и за най-малката фестивална публика.В рамките на 24-тия "СФФ на брега“ продуцентите Поли Ангелова и Николай Тодоров ще представят и "Млечни зъби“ на режисьора Михай Минкан, който имаше световна премиера в програма "Хоризонти“ на кинофестивала във Венеция през есента на 2025 година.Филмът представя историята на семейство, чиято по-голяма дъщеря внезапно и необяснимо изчезва. Докато родителите постепенно губят надежда и се сблъскват с неработещата съдебна система, малката им дъщеря, 10-годишната Мария, решава сама да търси истината и да открие сестра си. "Млечни зъби“ е международна копродукция между Румъния, Франция, Дания, Гърция и България.След прожекцията на "Млечни зъби“ на 22 март /неделя/ от 18 часа Поли Ангелова и Николай Тодоров ще разговарят със зрителите и ще споделят повече за филма.Гост на фестивала ще бъде и продуцентът Филип Тодоров, който е част от международния екип на филма "Луната е моят баща“ на режисьора Георги Овашвили, копродукция на Грузия, Германия, България, Чехия, Люксембург и Турция.Кинолентата разказва за баща и син, изправени пред изпитания на доверието, лоялността и връзката помежду им. Филмът проследява дванадесетгодишния Тома, който след труден период в живота си попада в света на своя отчужден баща – свят, в който трябва да се научи да оцелява и да разбере сложните истини за миналото.На 25 март, сряда, от 20 часа Филип Тодоров ще представи "Луната е моят баща“ пред бургаската публика, а на 26 март, четвъртък, от 10 часа ще се състои и среща с него, посветена на филма и процеса на създаването му. Срещата е отворена за всички заинтересовани.“София Филм Фест на брега" ще се проведе от 19 до 27 март 2026 година в Културен дом НХК в Бургас. Тазгодишното издание на фестивала ще бъде с вход свободен.Пълната програма и актуална информация за акцентите и гостите на фестивала можете да намерите на [https://burgas.siff.bg](https://burgas.siff.bg)24-тият “София Филм Фест на брега" се организира с подкрепата на Община Бургас и се реализира съвместно от Арт Фест и Фондация "ЕКОгАРТ“ – независима организация в обществена полза, която развива културни инициативи в Бургас и региона.Тази публикация е създадена по инвестиция "Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. 19:00 ОТКРИВАНЕ: "Обикновен инцидент", Иран-Франция-Люксембург-САЩ, 103', реж. Джафар Панахи15:45 "Оруел: 2+2=5", Франция-САЩ, 119', реж. Раул Пек, документален18:00 "Отражения № 3", Германия, 86', реж. Кристиан Пецолд20:00 "Бялото се пере на деветдесет", Словения-Сърбия-Хърватия-Италия-Черна гора-Северна Македония, 142', реж. Марко Набершник14:00 РЕТРОСПЕКТИВНА ПРОЖЕКЦИЯ: "ZOOM Burgas", България, 2016, 50', документален15:30 "Истина или предизвикателство", България-Финландия-Швеция-Норвегия, 84', реж. Тонислав Христов, документален. Гост: Генка Шикерова17:30 "Звукът от падането", Германия, 155', реж. Маша Шилински, 16+20:30 "Лъст“, България-Дания-Швеция, 77’, реж. Ралица Петрова, 18+. Гости: Поли Ангелова и Николай Тодоров11:00 "Атлас на вселената“, Румъния-България, 85’, реж. Паул Негоеску (детски филм)16:00 "На кръстопът“, Полша, 99’, реж. Доминика Монтеан-Панков18:00 "Млечни зъби“, Румъния-Франция-Дания-Гърция-България, 104’, реж. Михай Минкан20:00 "Орлите на Кайро“, Швеция-Франция-Дания, 125’, реж. Тарик Салех15:30 "Тайните под коловоза“, България, 46’, реж. Йоанна Матева, документален16:30 КЪСОМЕТРАЖЕН КОНКУРС, 49’– "Ева“, реж. Мартин Геновски, 14’– "Бразилия“, реж. Григор Лефтеров, 15’– "В открито море“, България-Белгия, 2025, реж. Димана Марковска, 20’18:00 "Ранна зима“, Турция, 91’, реж. Йозджан Алпер20:15 "Палестина 36“, Палестина-Великобритания-Дания-Норвегия-Катар-Саудитска Арабия-Йордания, 118’, реж. Анемари Ясир16:30 КЪСОМЕТРАЖЕН КОНКУРС, 50’– "Гарванера“, реж. Теодор Ралев, 10’– "Глина“, реж. Кристиян Георгиев, 24’– "Денят, в който тя ще се роди“, реж. Емил Спахийски, 16’18:00 "Кокошка“, Унгария-Гърция-Германия, 96’, реж. Дьорд Палфи20:00 "Каравана“, Чехия-Словакия-Италия, 100’, реж. Зузана Кирхнерова, 18+14:00 "Gaslit“, САЩ, 115’, реж. Кейти Камоси, документален (Грийнпийс)16:30 КЪСОМЕТРАЖЕН КОНКУРС, 54’– "Балконада“, реж. Ива Токмакчиева, 8’– "Полет“, реж. Валя Пелова, 18’– "Сините ангели“, реж. Добромир Байчев, 28’18:00 "Млади майки“, Белгия-Франция, 105’, реж. Люк Дарден и Жан-Пиер Дарден20:00 "Луната е моят баща“, Грузия-Германия-България-Чехия-Люксембург-Турция, 100’, реж. Георги Овашвили14:30 ПРОЖЕКЦИЯ ЗА НЕЗРЯЩИ: "Отражения № 3“, Германия, 86’, реж. Кристиан Пецолд16:30 КЪСОМЕТРАЖЕН КОНКУРС, 53’– "Страхотен ден“, реж. Георги Йовчев, 11’– "Черно куче“, реж. Алекс Красимиров, 22’– "Impromptu“, реж. Майя Виткова-Косев, 20’18:00 "Остров Амрум“, Германия, 93’, реж. Фатих Акин20:00 "Два рояла“, Франция, 115’, реж. Арно Деплешен17:00 "Магията на гората“, Франция, 95’, реж. Венсан Мюние, документален19:00 ЗАКРИВАНЕ: "Мегадок“, САЩ, 107’, реж. Майк Фигис, документален