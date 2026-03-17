С тържествена церемония по повод Световния ден на социалната работа Община Бургас отличи хората, които всекидневно се грижат за най-уязвимите в обществото. Събитието се проведе в зала "Форос“ на Международния конгресен център и събра десетки социални специалисти, представители на институции и партньорски организации.

Наградите на "невидимите супергерои“ на Бургас връчи заместник-кметът по образование, здравеопазване и социални дейности Михаил Ненов. Той изрази благодарност към всички професионалисти в социалната сфера за тяхната всеотдайност, човечност и постоянство в подкрепата към хората в нужда, както и затова че правят Бургас по-грижовен град.

Сред официалните гости на събитието бяха новият директор на ОДМВР – Бургас старши комисар Николай Ненков, заместник-кметът по бюджет и финанси на Община Бургас Станимир Апостолов, общественият посредник на града Тодор Стамболиев, ректорът на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ проф. Сотир Сотиров, представители на Агенцията за социално подпомагане и на всички социални услуги на територията на общината.

По време на церемонията бяха отличени личности и екипи от социалната сфера, които със своята отдаденост и професионализъм са се превърнали във вдъхновяващ пример за общността. Награди бяха връчени в 14 категории, сред които "Дом на подкрепа“, "Закрила и развитие“, "Свързаност“, "Лидерство – светлина за другите“, "Щитът в бурята“, "Искра на надеждата“, "Закрилникът“, "Гласът, който променя“, "Тихата сила“, "Сърце без граници“, "Екипност – единен ритъм и синергия“ и други.

Церемонията се проведе със съдействието на студенти от 2 ри курс Специалност Медийни технологии и тонрежисура“ с ръководител проф. Адриан Георгиев от СУ "Св. Климент Охридски“ - Филиал Бургас.

Инициативата цели да отдаде заслужено признание на социалните работници и специалистите, които често остават извън общественото внимание, но ежедневно допринасят за по-добър живот на много хора.

Ето и кои са наградените:

В категория "Дом на подкрепа“:

Номинирани:

- Мария Атанасова – Управител на Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция, ул. "Дрин“ 9.

- Евдокия Стоянова – детегледачка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-3, ж.к. "Лазур“.

- Станислава Арабаджиева – социален работник в център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Меден Рудник, бл. 408.

Победител: Мария Атанасова

В категория "Закрила и развитие“:

Номинирани:

Марионела Стоянова - Управител на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания - Сдружение "Социален център“

Мима Кочевска – Социален работник в Кризисен център

Криста Андреева – Психолог в Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, "Приморски парк“

Победител: Мима Кочевска

В категория "Зачитане“:

Номинирани:

- Илиан Павлов – Управител на Център за временно настаняване, кв. "Акации“

- Златина Бербенлиева – Управител на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-4 и 5, кв. "Ветрен“

- Йорданка Мавродиева - Управител на Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания.

Победител: Златина Бербенлиева

В категория "Свързаност“:

Номинирани:

- Петя Йовчева - Социален работник в Център за обществена подкрепа, ул. "Дрин“ № 9

- Диляна Тодорова – Социален работник в Домашен социален патронаж.

- Мария Попова - Управител на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-3, ж-к "Лазур"

Победител: Мария Попова

В категория "Новият път“:

Номинирани:

- Анелия Атанасова – Социален работник в "Българска Хънтингтън Асоциация“

- Красимира Иванова - Управител на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, ж-к "Меден Рудник", бл. 408

- Гергана Чолакова – Управител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ж-к "Славейков“

Победител: Гергана Чолакова

В категория "Лидерство - светлина за другите“:

Номинирани:

- Живка Турлакова - Директор на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"

- Росица Димова – Управител на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, ул. "Дебелт“ №63

- Юлия Куцарова - Управител на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства

Победител: Живка Турлакова

В категория "Щитът в бурята“:

Номинирани:

- Димитринка Колева - Управител на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, ул. "Поп Грую“ №45

- Татяна Желева - Социален работник в Център за обществена подкрепа, ул. "Дрин“ № 9

- Искра Делчева - Директор на Кризисен център за жени и деца, пострадали от насилие

Победител: Иска Делчева

В категория "Искра на надеждата“:

Номинирани:

- Нина Мазнева – Социален работник в Защитено жилище за лица с психични разстройства

- Наталия Швенк – Психолог и ръководител екип на социална градина за хора с деменция "Грижовник" към Домашен социален патронаж

- Жельо Желев - Управител на сдружение "Верният настойник“

Победител: Наталия Швенк

В категория "Закрилникът“:

Номинирани:

- Деница Пантова – Рехабилитатор в социална градина за хора с деменция "Грижовник" към Домашен социален патронаж.

- Асена Матеева-Координатор дейности и ръководител екип "Мобилна подкрепа за психично здраве – Бургас“ към Фондация "Глобална инициатива в психиатрията – София“

- Зорница Йорданова –Управител на Център за обществена подкрепа ул. "Филип Кутев“ № 11

Победител: Асена Матеева

В категория "Мостът":

Номинирани:

- Мария Манахилова – Началник отдел "Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция "Социално подпомагане“ - Бургас

- Митка Георгиева -Управител на Сдружение с нестопанска цел "Усмивка"

- Даниел Борисов - Директор дирекция "Здравеопазване, превенции и социални дейности", Община Бургас

Победител: Даниел Борисов

В категория "Гласът, който променя":

Номинирани:

- Керка Русинова – Социален работник в Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, к-с "Братя Миладинови“, бл. 42

- Цветелина Тодорова - Управител на Преходно жилище

- Таня Периклиева – Социален работник в Дневен център за деца и младежи с физически и множество увреждания " Св. Николай Чудотворец"

Победител: Цветелина Тодорова

В категория "Тихата сила“:

Номинирани:

- Йоана Николова – Управител на Защитено жилище за лица с психични разстройства

- Десислава Горанова – Социален работник в Каритас София-клон Бургас

- Таня Колева - Управител на Дневен център за деца и младежи с физически и множество увреждания " Св. Николай Чудотворец“

Победител: Йоана Николова

В категория "Сърце без граници":

Номинирани:

- Калина Милева, психолог в Център за обществена подкрепа, ул. Дрин

- Лиза Ковачева – Социален работник в екип "Мобилна подкрепа за психично здраве – Бургас“ към Фондация "Глобална инициатива в психиатрията – София“

- Милена Бетонова - Социален работник в Център за временно настаняване ½, кв. "Акации“

- Надежда Андонова – Социален работник в Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания - Сдружение "Социален център“

Победител: Лиза Ковачева

В категория "Екипност“:

Номинирани:

- Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, ж-к "Братя Миладинови“, бл. 42 с управител-Тони Костова

- Център за обществена подкрепа, ул. "Филип Кутев“ № 11 с управител-Зорница Йорданова

- Център за обществена подкрепа, ул. "Дрин“ №9 с управител-Мария Атанасова

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-4, кв. "Ветрен“ с управител-Златина Бербенлиева

- Домашен социален патронаж с управител-Валентина Станкова

Специална награда "Силата на силите“:

Валентина Станкова – Управител на Домашен Социален патронаж Бургас

Специални награди:

- Феодора Иванова, основател на социалния проект Даунтаун – доброволци от БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“.