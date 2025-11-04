Отличиха остров Света Анастасия
©
Призът е за остров Света Анастасия, който през този период се превърна не само в привлекателен културно-исторически обект, но и в активна арт сцена.
От името на Община Бургас наградата прие заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева. Призовете в категорията "Атракция на България“ връчи зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева.
"Остров "Св. Анастасия“ е пример за успешна ревитализация на обект с интересно минало, за трансформация едновременно в туристическа атракция и желана културна сцена. Задължителната част от успеха е стабилното развитие - островът с всяка година разгръща капацитета си като пълноценно пространство, вече достъпно през цялата година“, коментира Саватева.
Още от категорията
/
Лекар за температурата при деца: Смес от нурофен и парацетамол е пълна глупост! И никакъв оцет!
03.11
Бургаското село Маринка ще се превърне в притегателно място за всички, които обичат морето и изкуството
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.