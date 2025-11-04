Община Бургас получи награда в класацията "Чудесата на България“, в категория "Атракция на България за последните 15 години“.Призът е за остров Света Анастасия, който през този период се превърна не само в привлекателен културно-исторически обект, но и в активна арт сцена.От името на Община Бургас наградата прие заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева. Призовете в категорията "Атракция на България“ връчи зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева."Остров "Св. Анастасия“ е пример за успешна ревитализация на обект с интересно минало, за трансформация едновременно в туристическа атракция и желана културна сцена. Задължителната част от успеха е стабилното развитие - островът с всяка година разгръща капацитета си като пълноценно пространство, вече достъпно през цялата година“, коментира Саватева.