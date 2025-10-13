Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ стартира изпълнението на проект "Център за иновации в химичните изследвания и образованието“ (ЦИХИО), финансиран по процедура "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ в рамките на Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г. Това стана ясно днес по време на откриващата пресконференция във висшето училище.Основната цел на проекта е създаване на подходящи условия за прилагане на иновативни и мултидисциплинарни подходи в образованието и научните изследвания в областта на химичните науки. ЦИХИО ще обедини 9 лаборатории, 3 кабинета и 2 обучителни зали, разпределени в три направления: медицинска химия, аналитична химия и индустриална химия, обхващащи дейности от молекулен дизайн и синтез на биологично активни вещества до модерни аналитични методи и зелени технологии за устойчиво развитие."Материалната база на един университет е нещо изключително важно от гледна точка на развитието на научните изследвания и обучението. В тази връзка искам да приветствам екипа на проекта, който се справи отлично. Радвам се, че успяхте да се преборите за едно изключително сериозно финансиране, което ще е от полза за студентите и преподавателите в нашето висше училище“, бяха думите на проф. д-р Сотир Сотиров, ректор на Бургаския държавен университет.Доц. д-р Ления Гонсалвеш, която е ръководител на проекта представи бъдещата дейност и отбеляза, че ЦИХИО не е просто инфраструктурен проект, а стратегическа стъпка към изграждането на устойчива среда за обучение, научно развитие и иновации от най-високо ниво в областта на химичните науки в Бургас. Партньори по проекта са фирма "УНИХимКо Терм“ ООД.На събитието присъстваха ректорското и академичното ръководство на БДУ, представители на Община Бургас, БАН и бизнеса.Проектът е с продължителност 30 месеца, считано от 01.10.2025 г., и е на обща стойност 2 457 528,77 лв., от които 1 551 102,78 лв. са безвъзмездна финансова помощ по Програмата, а 906 425,99 лв. – собствен принос на Бургаския държавен университет.ЦИХИО ще бъде използван предимно за образователни и научноизследователски дейности, насочени към студенти, докторанти, млади учени и преподаватели от широк спектър специалности – химия, медицина, фармация, биотехнологии и екология. Чрез интегрирането на обучение и изследвания, Центърът ще изгради съвременна академична среда, в която теоретичните знания се съчетават с практически умения и иновационни подходи. Паралелно с това, ЦИХИО ще бъде отворен за активно партньорство с представители на бизнеса и индустрията, като ще подпомага трансфера на знания, прототипирането на технологии и внедряването на научни резултати в практиката. По този начин Центърът ще утвърди ролята на Бургаския държавен университет като стратегически фактор за развитие на научния, образователния и иновационния капацитет на региона и страната.