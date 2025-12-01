В Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе работна среща с представители на Лесотехническия университет, посветена на разширяване на академичното сътрудничество чрез създаването на две съвместни магистърски програми. Първата е в областта на туризма, със специален фокус върху неговите алтернативнии устойчиви направления, а втората – по материали и материалознание, обединяваща научен потенциал и практическа подготовка в модерните технологии.Представителите на Лесотехническия университет подчертаха своя дългогодишен положителен опит в развитието на съвместни програми с български висши училища, сред които Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски“, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски“ и Тракийски университет – Стара Загора. Те отбелязаха, че Бургас предлага изключителни природни и академични ресурси, които са отлична база за развитие на обучение и практика в туризма и съвременните материали.От страна на приемащия университет, ректорът проф. д-р Сотир Сотиров изрази увереност, че съвместните програма ще допринесат за подобряване на имиджа и разширяване на възможностите за обучение в посочените сфери. "Присъединяването на Лесотехническия университет към академичното семейство на Бургас е важна стъпка. Създаването на общи специалности е силно позитивен знак за развитието и на двата университета“, посочи той."Виждаме огромен потенциал в партньорството ни с вас. Разширяването на сътрудничеството чрез две магистърски програми укрепва позициите ни в областта на науката и образованието и създава нови възможности за студентите“, подчерта доц. д-р Христо Михайлов, ректор на Лесотехническия университет.Очаква се в рамките на следващите месеци да бъдат уточнени учебните планове, форматът на обучение и практическите възможности, както и въпросът кой университет ще бъде водещ за всяка от двете програми.