Отлични новини за меломаните! SOLAR Summer води в Бургас едни от най-популярните диджеи в света

© За да утвърди статуса си на града с най-интересната лятна програма у нас, Бургас става домакин на още едно мащабно музикално събитие. Предстои тридневен маратон, който вече развълнува феновете на електронната музика след обявяването му в края на миналата седмица. От 13 до 15 август YALTA CLUB ще превземе пристанището на Бургас с емблематичното си събитие SOLAR Summer, което се завръща след дълга пауза и под формата на фестивал. Програмата ще включва петима от най-популярните диджеи на световната сцена. В трите дни ще чуем имена като Hot Since 82, Michael Bibi, Paco Osuna, Victor Calderone и Amelie Lens.



Две ключови фигури на британската електронна сцена ще се качат зад пулта в откриващата вечер (13 август) на SOLAR. Daley Padley, познат на публиката като Hot Since 82 няма нужда от представяне. С редица признания от BBC Radio One за нови парчета и миксове, той е в топ 10 на най-продаваните артисти на Beatport с абсолютния хит "Bigger Than Prince" (ремикс). Hot Since 82 е бил хедлайнер на почти всички значими фестивали по света, има зад гърба си седем сезона в Ибиса, включително 3 като резидент на Labyrinth в Pacha. Не по-малко успешен е и вторият артист за вечерта, Michael Bibi. Създателят на парчето “Hanging Tree" буквално взриви сцената през последните 3 години, както в студиото, така и зад пулта. От създаването на вече добре познатите партита Solid Grooves в Ибиса, а по-късно и на ISOLATE, до напълно разпродадени турнета и заемане на челните позиции на Beatport, Michael Bibi се доказа като един от най-важните пионери на съвременната тек и хаус музика.



14 август (събота) ще е времето за техно феновете с доказалите се през годините любимци на публиката. Над 20-годишната кариера на Paco Osuna говори сама по себе си. Собственият му музикален почерк се характеризира с дълбочина и въображение, винаги подчертани с типичните за него креативност и новаторство. Доказателство са многобройните му рилийзи за лейбъли като Plus8, Minus, Mood, както и тези за собствената му платформа Mindshake. Когато става въпрос за списъка със събития с негови участия, той е безкраен, но основният принцип на Osuna, че качеството е по-важно от количеството, остава винаги на първо място. Заедно с него зад пулта на SOLAR Summer Festival във втората фестивална вечер ще се качи и Victor Calderone. Вдъхновяващ талант, който е забавлявал милиони хора по света, включително и българската публика на редица незабравими партита, организирани от YALTA CLUB. От минали колаборации с поп имена като Madonna, Sting и Beyonce, до по-скорошни с легенди като Richie Hawtin, Adam Beyer и Nicole Moudaber, непрекъснато развиващият се подход на Calderone и принос към световната хаус и техно музика му спечелиха място на върха, което остава непоклатимо и до днес.



Финалната вечер (15 август) на SOLAR Summer Festival ще бъде изцяло в ръцете на Amelie Lens. След гостуването ѝ на миналогодишния SOLAR в София, тя беше призната за новата техно кралица на сцената. Amelie навлезе в индустрията като експлозия и за няколко години постигна това, за което много артисти мечтаят да постигнат през целия си живот. Тя започва от собствени клубни вечери в родния ѝ Антверпен, продължава през дебютния ѝ рилийз за италианския лейбъл Lyase, и малко по-късно три рилийза за лейбъла на Pan-Pot - Second State, за да достигне до създаването на собствения LENSKE. Признанието на световно ниво не се забави и доказателство е възхищението на Adam Beyer към нея, който описва музиката ѝ като "чиста форма на техно, която ще остане във времето“.